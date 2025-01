Muere el luchador de MMA Hakaraia Wilson a los 26 años en festival en Nueva Zelanda

El mundo de las artes marciales mixtas está de luto tras confirmarse la muerte del luchador Hakaraia Wilson, quien falleció a los 26 años.

Múltiples fuentes en Nueva Zelanda, su país natal, dieron a conocer la triste noticia.

Los hechos ocurrieron el miércoles 1 de enero cuando la policía local respondió a una llamada por una «muerte repentina» durante el festival Rhythm and Vines, celebrado en el poblado de Gisborne.

Posteriormente, se identificó a la víctima como Wilson.

