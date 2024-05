Muere el legendario músico, John Wagner a los 71 años de edad

Muere el músico John Wagner

Local R&B, funk musician, singer John Wagner dies at 71https://t.co/mNdcQfKiCB — TrueUrbanHeat2 (@KeithJo90880276) May 14, 2024

Participó activamente en la escena musical mientras asistía a la Roosevelt High School, destacando como vocalista y trompetista en los Ohio Majestics durante la vibrante era del R&B y el funk en la década de 1970.

«To Be or Not To Be», uno de sus éxitos, resonó con el talento distintivo de Wagner en la trompeta, dejando una marca indeleble en la historia musical. Hasta el momento no se ha dado a conocer las causas de su muerte.

La evolución de los Ohio Majestics a Overnight Low Show Band y finalmente a Sun, la banda icónica de Capitol Records, refleja el profundo impacto que Wagner tuvo en la escena musical.

Como trompetista principal, vocalista y compositor de Sun, Wagner contribuyó significativamente al éxito del grupo. Marcando hitos en la industria con temas como «Wanna Make Love», que alcanzó el puesto 31 en la lista de R&B de Billboard.