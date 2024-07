Muere el campeón del Super Bowl y concursante de Dancing with the Stars, Jacoby Jones

Muere la estrella dela NFL y de “Dancing With The Stars” Jacoby Jones

A través de las redes sociales, la NFL honró su memoria con una declaración en Instagram.

«La NFL está desconsolada por el fallecimiento del campeón del Super Bowl, Jacoby Jones. Nuestros pensamientos están con su familia y sus seres queridos».

Jones fue incluido en el equipo All-Pro de The Associated Press como especialista en devoluciones de patadas para la temporada 2012. Poco después, apareció en “Dancing With The Stars”.

“Jacoby era uno de los compañeros de equipo y personas más divertidos con los que he estado”, dijo el exjugador estrella de los Texans, JJ Watt.