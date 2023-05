Reportan la muerte del actor John Beasley

Fue su hijo quien confirmó la triste noticia

«Espero haberte hecho sentir orgulloso», reveló Mike Beasley en redes sociales

¡MUERE UNA ESTRELLA DE CINE! El famoso actor John Beasley, murió a los 79 años de edad, según informó su familia. La noticia se difundió por medio de las redes sociales, donde la familia detalló que ocurrió con el suceso y por ello, las personas que siguieron el trabajo enviaron sus condolencias al hijo de la figura pública.

El mundo del espectáculo se ha visto rodeado de importantes pérdidas que marcaron a más de una persona y sobre todo, que rompieron los corazones de los fanáticos. Por ello, en esta ocasión se recuerda con cariño la gran trayectoria que tuvieron estas personalidades y que quedarán plasmadas en los trabajos en los que participaron. Descansen en paz.

CONFIRMAN DECESO DE JOHN BEASLEY

El actor de ‘Everwood’ y ‘The Soul Man’, John Beasley, murió a los 79 años de edad. La noticia, la dio a conocer su hijo Mike W. Beasley, a través de una publicación en redes sociales. En el mensaje que posteó en Facebook, dio a conocer la despedida hacia su padre, acompañándola de una foto que tenían juntos y señalando las tristes novedades.

«Hombre… sabes que esto es parte de la vida… pero eso no lo hace más fácil. Hoy he perdido a mi mejor amigo. Dicen que nunca debes conocer a tus héroes porque no resultan ser quienes pensabas que eran», destaco Mike en un reciente mensaje en Facebook. La noticia generó una gran ola de apoyo y solidaridad hacia el hijo del actor.