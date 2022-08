Confirman la muerte de Clu Gulager

La estrella del cine partió a los 93 años de edad

En 2019 hizo su última aparición en el cine ¡UNA TRÁGICA PÉRDIDA! La estrella de The Killers, Clu Gulager, murió a los 93 años de edad, según informaron sus familiares. El actor de cine, se mantuvo activo en el mundo del espectáculo hasta el año 2019, cuando realizó su última cinta; la familia del histrión, declaró que se encontraba en su casa de Los Ángeles cuando ocurrió la inesperada pérdida. El mundo de la actuación se ha visto empañada con las últimas pérdidas que han sufrido. Recientemente, también se informó de la pérdida del actor Roger E. Mosley, quien murió a los 83 años de edad, después de haber pasado por un accidente automovilístico que terminó haciendo que perdiera la movilidad de hombros para abajo. CONFIRMAN LA MUERTE DE CLU GULAGER El actor, Clu Gulager, murió a los 93 años de edad, según informaron sus familiares recientemente. El histrión, reconocido por sus papeles en The Killers, The Tall Man, The Virginian, The Last Picture Show, se encontraba rodeado de su familia cuando el triste acontecimiento ocurrió y fue su hijo, quien confirmó la noticia de su pérdida. El histrión se hizo popular en las producciones con su típico atuendo de vaquero y fue conquistando los corazones de las personas que comenzaron a ver sus trabajos en el cine. A través de redes sociales, desde amigos, colegas y fanáticos comenzaron a enviar sus condolencias a la familia del actor y recordar sus entrañables personajes en el cine.

¿De qué murió el actor? Clu, cuyo primer nombre es William, murió por causas naturales en la casa de Los Ángeles de su hijo John y su nuera Diane, informó The Hollywood Reporter. En las declaraciones que ofreció su hijo, declaró que el actor perdió la vida el viernes 5 de agosto y que estaba rodeado de su familia hasta el último de sus momentos; la familia ofreció un par de declaraciones al respecto, señalando lo “cariñoso” que fue. “Clu era tan cariñoso como leal y dedicado a su oficio, un miembro orgulloso de la nación Cherokee, un infractor, agudo y astuto y del lado, siempre, de los oprimidos. Era de buen humor, ávido lector, tierno y amable. Ruidoso y peligroso”, declaró la familia del actor y señaló The Sun. Por el momento, no se conoce cuándo serán los servicios funerales del histrión.

Muere actor Glu Gulager: “Era un gran actor” La actriz Linnea Quigley, se despidió de Clu Gulager en redes sociales y compartió un par de fotografías con el actor. En el mensaje que dedicó, declaró que Gulager fue un gran actor y que nunca se dio “el suficiente crédito” por los trabajos que realizó; al igual, señaló que había hablado con él por teléfono en días recientes y que fue una gran charla. “Clu tocó tantas vidas y corazones. Era un gran actor que no estaba lleno de sí mismo y amaba las artes. Nunca se dio a sí mismo suficiente crédito y ciertamente me apoyó. Me recordó a un niño pequeño con su divertido sentido del humor y su risa. Era aventurero y siempre hambriento de cosas nuevas. Estaba colada por él incluso en sus 90. Era tan guapo, inteligente y divertido. Hablé con él el mes pasado por teléfono y tuvimos una gran charla.”, declaró Linnea Quigley en redes sociales. Archivado como: Muere actor Glu Gulager

Muere actor Glu Gulager: ¿Obtuvo una gran trayectoria? William Martin Gulager, nació el 16 de noviembre de 1928 cerca de la ciudad de Oklahoma, en un pueblo llamado Holdenville. Su padre, un actor de Broadway, terminó convirtiéndose en juez de la localidad y su madre, trabajaba en la Administración de Veteranos, informó The Hollywood Reporter. Desde pequeño, el actor estuvo inmerso en el mundo de la actuación y fue hasta el año de 1959 que incursionó. Trabajó en varias series de televisión, en donde comenzó a ganarse el amor de la audiencia. Entre sus primeros trabajos están: Omnibus, The United States Steel Hour y Goodyear Playhouse. En las recientes producciones que apareció fueron: Tangerine en 2015, Blue Jay en 2016 y Once Upon a Time in Hollywood en 2019, indicó The Hollywood Reporter. Archivado como: Muere actor Glu Gulager