Muere David Weatherley actor de ‘El Señor de los Anillos’ a los 85 años

Entre sus papeles más recordados se encuentra su interpretación de Spencer en la serie ‘Power Rangers Operation Overdrive’ (2007).

Así como su trabajo como actor de voz en el personaje de Benglo en la misma producción, señaló ‘The Independent’.

Estas actuaciones lo convirtieron en un rostro conocido entre los fans de la ciencia ficción y la fantasía.

En 2016, el Variety Artists Club de Nueva Zelanda le otorgó el Scroll of Honour, un reconocimiento a su amplia trayectoria.

