Reportan la muerte de Kaija Saariaho

La compositora tenía un tumor cerebral al momento de perder la vida

La familia dio a conocer la noticia a través de redes sociales

¡DESPIDEN A ACLAMADA COMPOSITORA! La familia de Kaija Saariaho, se encuentra de luto ante la pérdida de la escritora de melodías únicas y confirmaron qué se debió a un tumor cerebral que le fue descubierto en el 2021. Por el momento, tanto su esposo como sus hijos, fueron los responsables de anunciar la pérdida de la cantante.

Uno de los trabajos más conocidos de Saariaho es su ópera «L’amour de loin» (El amor de lejos), estrenada en 2000 en el Festival de Salzburgo. Durante su carrera se convirtió en una de las mujeres más relevantes en el mundo de la ópera y una inspiración para millones de personas, quienes hoy la despiden con profunda tristeza. Descanse en paz.

MUERE KAIJA SAARIAHO

La considerada «maestra de la música contemporánea», Kaija Saariaho, perdió la vida a los 70 años debido a una lucha contra un tumor cerebral, que le fue diagnosticado en el 2021. La noticia se dio a conocer por un comunicado de prensa por parte de sus familiares, quienes confirmaron que la aclamada compositora no deseaba que los demás conocieran sobre su enfermedad.

De acuerdo con la agencia The Associated Press, Saariaho murió en su departamento en París, según su familia en un comunicado publicado en su página de Facebook. Tras darse a conocer la noticia, el mundo de la ópera está de luto y las personas no dudaron en mostrar su apoyo a través de las redes sociales.