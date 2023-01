Aparentemente cuando sufrió el ataque, fue llevado de emergencia a un hospital, pero desafortunadamente no logró sobrevivir, y ahora hay luto en el mundo de la música por un gran intérprete muy joven que parte de este mundo iniciando el año, se informó sobre la noticia de que muere estrella American Idol.

Muere la estrella de American Idol, CJ Harris, a la edad de 31 años, y su noticia conmueve al mundo de la música y lo despiden en las redes sociales con mensajes y fotografías para recordar su carrera que fue muy conocida entre el público debido a su gran talento, de acuerdo con información de The Sun .

Muere estrella American Idol: ¿DÓNDE MURIÓ?

Tras la emergencia, el artista fue llevado a una ambulancia, pues presentó la crisis en Jasper, Alabama, en Estados Unidos, el preciso 14 de enero, sin embargo, se dio a a conocer la noticia este lunes, causando gran tristeza entre el público de la música que lo siguió hasta que fue descalificado del programa.

Las autoridades dicen que lo alcanzaron a llevar en ambulancia hacia el hospital, sin embargo, no perececió y no se dijo nada hasta hoy lunes. En las redes sociales sus conocidos, amistades y demás, ya subieron mensajes y fotografías del intérprete, que será recordado por una canción en particular. Archivado como: Muere estrella American Idol