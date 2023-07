Muere el cantante de los Eagles Randy Meisner

Se ha dado a conocer la sensible noticia de que Randy Meisner, un miembro fundador de los Eagles que agregó armonías altas a temas favoritos como “Take It Easy” y “The Best of My Love” y salió al frente para la balada de vals “Take It to the Limit”, ha muerto, así lo dio a conocer la banda el jueves.

Cabe mencionar que la terrible noticia de su fallecimiento se dio a conocer a través de un comunicado publicado en la página oficial de su ex banda en el que se detalló que el deceso del músico retirado había sucedido la noche del 26 de julio, de acuerdo con la agencia Efe.