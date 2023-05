Muere Brendan O’Brien, la voz original de ‘Crash Bandicoot’ (FOTOS)

Además de haber sido el actor de doblaje de éste icónico personaje, también prestó su voz para realizar el personaje de Spawn, una serie de HBO, informó AS. Aunque Crash tuvo diferentes voces con el paso del tiempo, el doblaje de Brendan fue el más icónico puesto a que fue el primer que salió.

Ahora que se ha dado a conocer la lamentable noticia, los informes con respecto al motivo de su muerte no se han revelado. Según informó el portal As.com , Brendan O’Brien hizo la voz de Crash durante la época de los 90, que fue cuando el videojuego salió a la luz y se hizo muy famoso.

Su historia con ‘Crash Bandicoot’

El juego de Crash fue lanzado por la franquicia de PlayStation 1. Los informes también han dado a conocer que Brendan se interesó muchísimo por el mundo de la actuación y el doblaje, y fue gracias a sus padres que logró cumplir este sueño. Y es que también intentó participar en programas.

Los informes con respecto a su vida artística, dieron a conocer que fue el protagonista de un episodio de la serie The Streets of San Francisco. Sin embargo, aunque no fue una mala actuación, los expertos indicaron que su mayor reconocimiento vino hasta después.