El ganador del premio BAFTA fue despedido por el mundo del espectáculo

El director y archivista de Teatro perdió la vida a los 90 años

Había estado hospitalizado en Londres

LUTO POR ESTRELLA DE CINE. Reportan el fallecimiento del actor Murray Melvin, a los 90 años de edad. De acuerdo con los hechos, se reportó el deceso del director y archivista de Teatro después de haber estado hospitalizado, aunque no se dio a conocer las causas de muerte y por el momento, la familia no brindó mayores declaraciones.

Tras la muerte de Melvin, en redes sociales fanáticos y personajes del mundo del espectáculo brindaron su cariño a la familia del actor, destacando que se encontraban tristes por la partida del histrión. Descanse en paz.

DE LUTO EN EL MUNDO DEL CINE

El actor de cine, director y archivista de Teatro, Murray Melvin, murió a los 90 años de edad. Medios británicos confirmaron la trágica noticia y destacaron que Melvin trabajó a un lado de figuras como Michael Caine y Stanley Kubrick, convirtiéndose en una de las figuras más míticas y por supuesto, es considerado como una figura legendaria.

Amigos del actor, destacaron que falleció en la tarde del viernes mientras se encontraba en hospital St. Thomas en Londres, aunque no se dieron a conocer las causas que llevaron al actor a estar en dichas condiciones, informó The Guardian. Después de confirmarse su fallecimiento, las muestras de apoyo no han dejado de llegar a la familia del actor.