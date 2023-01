Muere actor Lance Kerwin

participó en El misterio de Salem’s Lot

Tenía 62 años de edad

Muere actor Lance Kerwin, quien participó en El misterio de Salem’s Lot, dirigido por Tobe Hooper en 1979 y conocido en Estados Unidos por protagonizar la serie James at 16 (1977-78) y la noticia de su partido ha dejado un gran vacío en el mundo del cine en el mundo entero, de acuerdo con información del USA TODAY y 20 minutos.

La información preliminar no señala de qué motivos murió el artista, pero fue el propio representante John Boitano quien confirmó la noticia a USA TODAY el miércoles. El laureado actor tenía 62 años de edad, conocidos y compañeros de profesión le rindieron homenajes en las redes sociales con fotografías y mensajes.

¿CUÁLES FUERON SUS PELÍCULAS MÁS FAMOSAS?

Durante su trayectoria se pueden destacar sus interpretaciones más famosas como la película para televisión “James at 15”, que a la postre desencadenaría la dramática de televisión “James at 16” que se pudo disfrutar entre los años de 1977 y 1978, y en la serie limitada de 1979, “Salem’s Lot”, basada en Stephen King, una novela de terror.

El nombre de Kerwin aparece en los créditos que incluyen programas tales como “Wonder Woman”, “Murder, She Wrote”, “Houston Knights”, “Simon & Simon”, “The New Lassie” y “FBI: The Untold Stories”. Recientemente apareció en la película de 2022 “The Wind & the Reckoning”,se informó sobre la noticia de que muere el actor Lance Kerwin.