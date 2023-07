Confirman la muerte del actor Jeffrey Carlson

El histrión se hizo popular al ser el primer hombre en interpretar un personaje trans

«Un actor poderoso», escribió el periodista Adam Feldman

LUTO EN EL TEATRO. A través de un post por parte del periodista Adam Feldman, se confirmó la muerte del actor Jeffrey Carlson, a los 48 años de edad. De acuerdo con el post, señalaron que había dejado los grandes escenarios para poder actuar en diversas partes de Estados Unidos. No se revelaron las causas de muerte.

Carlson dejó una marca significativa en el mundo del teatro y el entretenimiento. Con su talento versátil y su enfoque apasionado hacia la actuación, Carlson se convirtió en un punto de enfoque para los amantes del teatro y quienes gozaron de su actuación, señalaron lo «poderoso» que fue. Descanse en paz.

«Muere Jeffrey Carlson, 48 años, estrella de Broadway (Billy en The Goat, Marilyn en Taboo) y de la televisión (el innovador personaje trans Zoe en All My Children). Un actor poderoso y una pérdida dolorosa», señaló el periodista Adam Feldman, en un reciente tuit en redes sociales. La causa de muerte no se reveló.