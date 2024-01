Christian Oliver actor de ‘Indiana Jones’ muere con sus hijas en trágico accidente aéreo

Muere el actor Christian Oliver.

Sufrió terrible accidente con sus hijas.

Incidente despierta conmoción en la industria.

Un estremecedor incidente en el Caribe ha conmocionado por completo a toda la comunidad del entretenimiento.

El actor estadounidense Christian Klepser, conocido como Christian Oliver, perdió la vida junto a sus dos hijas, Madita Klepser, de 10 años, y Annik Klepser, de 12.

La nave despegó alrededor de las 12:00 horas (16.00 GMT) desde el Aeropuerto James Mitchell en Bequia, territorio de San Vicente y las Granadinas.

Christian Oliver, nacido en Alemania pero con ciudadanía estadounidense actuó en en cintas como ‘Speed Racer’, ‘The Good German’, ‘Valkyrie’ e ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’.

Muere actor de Indiana Jones tras sufrir accidente

El actor de la franquicia de «Indiana Jones», falleció trágicamente junto al piloto Robert Sachs cuando la avioneta en la que viajaban se estrelló en el mar.

De acuerdo con el medio de ‘Mirror’, el fatídico suceso tuvo lugar tras el despegue desde el aeropuerto F. Mitchell con rumbo a la cercana isla de Santa Lucía.

Según informes oficiales, la aeronave experimentó complicaciones apenas minutos después de despegar y se precipitó al océano.

Provocando que la aeronave comenzara a sumergirse en las aguas cercanas a Bequia. El actor disfrutaba de unas vacaciones familiares.