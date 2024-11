Modelo asesina a su esposo y luego se quita la vida en Florida.

Un trágico y perturbador suceso tuvo lugar la madrugada del miércoles en Hallandale Beach, Florida.

Cuando una modelo de 27 años disparó y mató a su esposo, de 34 años.

Esto antes de suicidarse en el balcón de un exclusivo condominio frente al mar.

La escena dejó consternada a la comunidad local y en duelo a las familias de ambos.

Sabrina Kasniqi, 27, shot her husband Pajtim Kasniqi, 34, five times before taking her own life in a shocking murder-suicide at the Beach Club II Hallandale luxury condo in #HallandaleBeach, north of #Miami. The incident occurred around 12:30 AM on Wednesday on the 45th-floor… pic.twitter.com/lWuqKFme1Z

— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) November 30, 2024