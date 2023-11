‘La Migra’ mexicana “ahorca” a familia inmigrante venezolana tras llegar al país

«Yo no quiero vivir más esto…Cachetearon a mi hermano», repetía ahogado por las lágrimas uno de los niños de la familia.

«Pero brother por qué nos maltratan así. ¿qué estamos haciendo?», preguntó el venezolano, y la única respuesta que obtuvo fue que no lo maltrataban.

«No lo mate, señor. No lo mate, señor», suplicaba una de las mujeres mientras se interponía entre su familiar y el agente de migración que lo sostenía por el cuello.

Angustia y violencia desmedida a inmigrantes

«Desde allá nos partieron picos de botella en la cara», alcanzó a decir uno de los adultos antes de que lo encerraran en la van.

En el sitio solo quedaron las mujeres y los niños, la pequeña denunció:

«Me pegaron cachetadas, me jalaron y me ahorcaron. Ya no quiero vivir más esto».

Las autoridades mexicanas se negaron a hablar sobre el uso de la fuerza en contra de familias migrantes, sin embargo, confirmaron que «esta noche iniciarán deportaciones del contingente detenido».