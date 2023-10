¡Ya dio el sí! Michelle Salas se casó en la Toscana, Italia, y Luis Miguel asistió a la boda

Michelle Salas reveló detalles de su boda

Para la revista Vogue, la radiante novia habló sobre este especial día y señaló como iniciaron los preparativos. Uno en específico, que fue su vestido de novia.

«Decidí seguir mi intuición y escoger algo que se sintiera sofisticado y festivo para un día tan soñado para mí. Algo que solo lo pudiera usar en un día como este.», indicó Michelle.

Salas, reveló que su vestido los tres vestidos de novio que utilizó en este gran día fueron realizados por la casa de Alta Costura Dolce & Gabbana.

«Es curioso que un par de meses antes de que Danilo me propusiera matrimonio yo le había dicho a Domenico Dolce y Stefano Gabbana que si me casaba me encantaría que ellos hicieran mi vestido.», añadió.