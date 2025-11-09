Buscar
Inicio » Deportes » Marruecos gana 16-0 y rompe récord histórico en Mundiales FIFA

Marruecos Sub-17 hace historia en el Mundial de Catar al vencer 16-0 a Nueva Caledonia, la mayor goleada en cualquier torneo FIFA.
Por 
2025-11-09T19:34:15+00:00
FOTO: ShutterStock

Publicado el 09/11/2025 a las 14:34

La Selección de Marruecos Sub-17 escribió una página dorada en la historia del fútbol mundial al vencer 16-0 a Nueva Caledonia en la Copa del Mundo Sub-17 que se disputa en Catar.

El resultado no solo les dio un cierre espectacular en la fase de grupos, sino que se convirtió en la mayor goleada jamás registrada en un torneo FIFA, superando el 13-0 de España ante Nueva Zelanda en Egipto 1997.

Una goleada para la historia del fútbol mundial

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Équipe du Maroc (@equipedumaroc)

El encuentro fue una auténtica exhibición del conjunto marroquí, que arrasó de principio a fin y aprovechó la superioridad numérica tras dos expulsiones de su rival.

Nueva Caledonia se quedó con nueve jugadores antes del minuto 35 por las tarjetas rojas directas a Typhan Dreuko (22’) y Jean Canehjmez (31’), cuando el marcador ya era 3-0.

A partir de ahí, el vendaval africano no tuvo freno: en los últimos 60 minutos marcó 13 goles más, estableciendo un récord absoluto en los mundiales FIFA, sin distinción de categoría ni género.

El dominio fue tan aplastante que el rival apenas cruzó el mediocampo.

Marruecos aprovechó cada oportunidad y mostró un despliegue ofensivo imparable, con ataques rápidos, precisión en el pase y una presión asfixiante.

Protagonistas del festival de goles

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Invictos (@somosinvictos)

Los tantos estuvieron repartidos entre varios jugadores del combinado marroquí, lo que refleja la profundidad de su plantilla y la cohesión colectiva del equipo:

Oualid Ibn Salah, Abdelali Daoudi, Ziyad Baha, Nahel Haddani, Abdellah Ouazane e Ismail El Aoud anotaron dobletes.

Bilal Soukrat, Ilyas Hidaoui, Zakari El Khalfioui y Steevy Andrew completaron la lista con un gol cada uno.

Cada gol fue celebrado con euforia en el banquillo marroquí, consciente de que el marcador estaba rompiendo todos los registros históricos de la FIFA.

Récord con sabor a despedida

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de La Gambeta ⚽ (@lagambetasports)

Pese a la gesta, el resultado no fue suficiente para que Marruecos asegurara matemáticamente su pase a los octavos de final.

El equipo norteafricano terminó tercero del Grupo B, por detrás de Japón y Portugal, ambos con mejor diferencia de puntos.

Aun así, la actuación dejó una huella imborrable.

Marruecos no solo batió un récord, sino que mostró el potencial de una generación prometedora que apunta a ser protagonista en el futuro del fútbol africano.

Récords superados y reescritos

Con este 16-0, Marruecos rompió una marca que llevaba 28 años intacta, superando la goleada de España 13-0 a Nueva Zelanda en el Mundial Sub-17 de 1997.

Además, se convierte en la mayor diferencia de goles en un partido oficial FIFA, superando también registros en categorías femeninas y absolutas.

El logro fue celebrado ampliamente por la prensa internacional y las redes sociales, donde fanáticos destacaron la intensidad, el hambre de gol y el talento técnico del conjunto marroquí.

Te puede interesar: Dónde ver la UEFA Champions League 2025-26 EN VIVO

Etiquetas: , ,
