Marruecos gana 16-0 y rompe récord histórico en Mundiales FIFA

La Selección de Marruecos Sub-17 escribió una página dorada en la historia del fútbol mundial al vencer 16-0 a Nueva Caledonia en la Copa del Mundo Sub-17 que se disputa en Catar.

El resultado no solo les dio un cierre espectacular en la fase de grupos, sino que se convirtió en la mayor goleada jamás registrada en un torneo FIFA, superando el 13-0 de España ante Nueva Zelanda en Egipto 1997.

Una goleada para la historia del fútbol mundial

El encuentro fue una auténtica exhibición del conjunto marroquí, que arrasó de principio a fin y aprovechó la superioridad numérica tras dos expulsiones de su rival.

Nueva Caledonia se quedó con nueve jugadores antes del minuto 35 por las tarjetas rojas directas a Typhan Dreuko (22’) y Jean Canehjmez (31’), cuando el marcador ya era 3-0.

A partir de ahí, el vendaval africano no tuvo freno: en los últimos 60 minutos marcó 13 goles más, estableciendo un récord absoluto en los mundiales FIFA, sin distinción de categoría ni género.

El dominio fue tan aplastante que el rival apenas cruzó el mediocampo.

Marruecos aprovechó cada oportunidad y mostró un despliegue ofensivo imparable, con ataques rápidos, precisión en el pase y una presión asfixiante.