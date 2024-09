María Elena Salinas rompe el silencio tras salida de Jorge Ramos de Univisión

«En este retro jueves me regreso décadas con recuerdos de los mas de 30 años que compartí con Jorge», escribió la periodista en Instagram.

«Vimos nacer y crecer a nuestros hijos»

En el mismo post, reveló que estuvieron juntos en los acontecimientos más importantes de sus vidas y que, sin duda alguna, fueron el apoyo del otro en sucesos que los marcaron.

«Recorrimos el mundo, cubrimos guerras, elecciones, moderamos debates y vimos nacer y crecer a nuestros hijos», declaró en redes sociales.

«La ultima foto es el día que yo anuncie que me iba de Univision hace 7 años. Me puso la mano sobre el hombro y me dijo que era muy valiente.

«Ahora que le toca a él, le digo lo mismo. Ramitos tu legado esta cimentado, haz dejado huella como tanto deseabas. Que bueno que lo pude ver y vivir de cerca», finalizó.