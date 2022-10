Maluma hace lo inesperado en pleno escenario con Marc Anthony

¿Le declara su amor? Maluma causa controversia con lo que hizo

¡Marc Anthony se arrodilla ante Maluma y les llueven críticas!

Marc Anthony Maluma escenario. Si se trata de hablar de artistas representativos y latinos, Marc Anthony es uno de los exponentes de salsa y ritmos latinos mas conocidos alrededor del mundo y más importantes, sin embargo, Maluma con poco más de 10 años en la industria musical, ya se ha ganado su enorme reconocimiento.

Y es que el ex de Jennifer Lopez y Maluma ‘Baby’ son íntimos amigos y suelen apoyarse mutuamente en diversos proyectos musicales. El día de ayer, ambos se presentaron en Ecuador, en donde vivieron un emotivo e íntimo momento que compartieron con sus miles de fans.

Marc Anthony Maluma escenario: Asegura Maluma que Marc es su gran inspiración

La gran relación de amistad que ambos artistas tienen, quedó bastante clara el día de ayer en el concierto que llevaron a cabo en Ecuador, donde ambos mostraron amor y reconocimiento el uno por el otro, pero Maluma lo llevó a otro nivel, pues decidió hacer lo inevitable en plena escena.

El cantante colombiano Maluma, dejó en claro que el salsero Marc Anthony es una enorme inspiración para él, pues le dedicó estas emotivas palabras: “Gracias por enseñarme el camino de la vida y no el de la música. El de la música está escrito, lo que tú me has enseñado es de corazón”, dijo el artista. Archivado como: Marc Anthony Maluma escenario