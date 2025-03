Madre de cinco hijos es deportada a un país que nunca conoció

Ma Yang, una mujer de 37 años y madre de cinco hijos, fue deportada a Laos el pasado 6 de marzo de 2025, a pesar de nunca haber vivido en ese país ni hablar su idioma.

Yang, residente permanente legal en Estados Unidos desde su infancia, creció en Milwaukee, Wisconsin, donde permaneció hasta su detención por parte de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Yang nació en un campamento de refugiados en Tailandia, dentro de una familia hmong que había huido de la guerra de Vietnam.

Llegó a Estados Unidos con solo ocho meses de edad y obtuvo la residencia legal a los siete años.

Wisconsin mother of 5 deported to country she’s never been to & doesn’t speak the language «to die.»

Ma Yang is being held in Laos surrounded by military guards—without her insulin & blood pressure medication.

«The United States sent me back to die,» she said. «I don’t even… pic.twitter.com/QFcfOZ77h2

— LongTime🤓FirstTime👨‍💻 (@LongTimeHistory) March 18, 2025