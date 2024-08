Lucero se viste de luto y lamenta dolorosa muerte

La carrera de Silvio Santos

Estos programas no solo definieron la programación de SBT, sino que también establecieron nuevos estándares en la industria del entretenimiento, según The Associated Press.

La noticia de su muerte ha causado un profundo pesar en todo Brasil. Aún no se ha informado la causa de su fallecimiento, pero se sabía que había sido ingresado en un hospital en las últimas semanas.

Desde muy joven, Santos mostró su habilidad para el comercio, vendiendo bolígrafos y fundas de plástico para tarjetas de identificación electoral.

Además, sorprendía a la gente con trucos de monedas y naipes, demostrando desde entonces su talento para entretener.