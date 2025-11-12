Liga MX: cómo impacta en México la compra del Atlético de Madrid

Apollo Sports Capital, nuevo dueño del Atlético de Madrid, adquiere también al Atlético San Luis, generando impacto directo en la Liga MX.

La adquisición mayoritaria del Atlético de Madrid por parte del fondo estadounidense Apollo Sports Capital ha generado un efecto dominó en el fútbol mexicano, al incluir en la operación al Atlético San Luis de la Liga MX, junto con el Atlético Ottawa de Canadá. El movimiento consolida la creciente tendencia de inversores estadounidenses dentro del fútbol mexicano y reabre el debate sobre la multipropiedad en el balompié nacional, un tema que sigue sin resolverse pese a los compromisos asumidos por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) ante la FIFA. Apollo Sports Capital: un nuevo jugador con poder en la Liga MX Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CRACKS MX (@mx_cracks) La firma Apollo Sports Capital, filial de Apollo Global Management, formalizó la compra del club rojiblanco y, con ello, adquirió indirectamente el control del Atlético San Luis, que forma parte de la red de franquicias internacionales del equipo madrileño. El grupo de inversión —que ya había mostrado interés en entrar a la Liga MX a través de un fondo que repartiría más de mil millones de dólares entre los 18 clubes— ahora tiene voz y voto directa dentro del fútbol mexicano gracias al San Luis. De acuerdo con fuentes consultadas por ESPN, Apollo planea utilizar su posición como socio en México para impulsar nuevas propuestas de inversión y expansión comercial una vez que finalice su periodo de exclusividad con la liga.

El regreso del debate sobre la multipropiedad Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Futbol Total (@futboltotal_mx) Con esta adquisición, Apollo se convierte en inversor en dos equipos de Liga MX, ya que Al Tylis, CEO de la firma, también posee participación en el Necaxa, aunque no como accionista mayoritario. Esto revive la polémica de la multipropiedad, una práctica que la FIFA y la FMF han intentado erradicar por décadas sin éxito. Actualmente, Grupo Pachuca (dueños de Pachuca y León) y Orlegi Sports (propietarios de Atlas y Santos Laguna) mantienen estructuras similares, generando conflictos de interés y sanciones deportivas, como la exclusión del León en el pasado Mundial de Clubes. En el caso de Apollo, el vínculo entre Atlético San Luis y Necaxa representaría un nuevo reto para las autoridades mexicanas, que aún no han establecido plazos ni mecanismos claros para eliminar la multipropiedad. “Se tiene que terminar con la multipropiedad. Es uno de los temas que FIFA nos va a estar midiendo a mediano y largo plazo”, advirtió Yon de Luisa, ex presidente de la FMF, en declaraciones retomadas de 2020.

Inversores de Estados Unidos ven atractivo el fútbol mexicano La compra del Atlético de Madrid refuerza una tendencia que se ha acelerado desde 2021: la llegada de capital estadounidense a la Liga MX. Primero fue el Necaxa, con un grupo de celebridades como Eva Longoria, Mesut Özil, Justin Verlander y Kate Upton; luego, Querétaro pasó a manos de Innovatio Capital, liderado por Marc Spiegel, a mediados de 2025. Los expertos señalan que invertir en México resulta mucho más accesible que hacerlo en la MLS, donde el costo de una franquicia supera los 500 millones de dólares. Además, el enorme mercado hispano en Estados Unidos convierte a la Liga MX en una oportunidad comercial binacional, con potencial para expansión y alianzas estratégicas. “La Liga MX es la única liga del mundo sin fronteras, gracias a su base de aficionados en Estados Unidos”, declaró Spiegel en entrevista con ESPN.

Un movimiento con visión estratégica El interés de Apollo en San Luis también se interpreta como una puerta de entrada a las decisiones corporativas de la Liga MX, especialmente en lo relacionado con la eventual reactivación del fondo de inversión internacional que podría redefinir el modelo financiero del fútbol mexicano tras el Mundial 2026. Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, recordó que la liga fue valorada recientemente en 13 mil millones de dólares, cifra que podría aumentar tras la Copa Mundial. "Esa valoración es fruto del esfuerzo de los dueños, de las reformas corporativas y de la apuesta por internacionalizar la Liga MX", señaló Arriola. Con el respaldo financiero de Apollo y su influencia global en el deporte, la presencia estadounidense en la Liga MX se perfila para crecer, y con ella, la presión para regular la multipropiedad y redefinir el modelo económico del fútbol mexicano.