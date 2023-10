Mitos y Leyendas: La leyenda del pájaro Chajá

Las parejas de Chajás se demuestran un gran cariño y cuidado mutuo, incluso cuando uno de ellos está enfermo, el otro no se aparta y trata de ayudarlo.

El Chajá puede ser domesticado con facilidad y llega a reconocer a su amo y a las personas de la casa, lo que lo convierte en una especie que puede convivir con los humanos de manera cercana. A pesar de su relación con los humanos, el Chajá no es perseguido ni cazado para su consumo.

Muchos querían ser esposo de Taca, pero ella decía que no era dueña de su corazón, pues estaba enamorada de su novio, el guerrero Ana Naró, que también era su prometido.

La gente estaba muy asustada, y no sabían qué hacer. Los ancianos dijeron que tenían que dar muerte al animal para terminar con los baños de sangre.

Este, sin pensarlo, va a verla: «Taca, esta tarea no es para ti, ¿dónde están los cazadores de esta tribu?» Taca explica la situación.

Chajá, Chajá

Ara Naró le dice a Taca que él iré en su lugar, pero ella le responde que ha dado su palabra y no puede retractarse. No obstante, él le dice que, aunque la admira y la respeta, no puede permitir que esto sea algo que haga sola.

Taca le dice que está de acuerdo y que deben partir ya usando estas palabras: «Chajá, Chajá», que en guaraní significa «Vamos». Ya en la selva, comenzaron a buscar al feroz animal.

En la noche, sucedió. Ambos sintieron el mirar de la bestia, y, en un arbusto, observaron dos ojos color escarlata que los asechaba. Ará Naró no dudo en hacer a un lado a su amada y luchar contra aquel ser.

Fue una lucha feroz. Ara Naró uso todos sus recursos para derrotar al animal, pero, desgraciadamente, un zarpazo en el cuello le dio muerte. Taca quedó destrozada y dispuesta a vengar a su amado.