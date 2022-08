¡Leonardo DiCaprio le pone fin a su relación con Camila Morrone!

El actor de 47 años da por finalizada su relación

Aquí los motivos de su ruptura

DiCaprio es captado ‘disfrutando’ luego de su ruptura con Camila Morrone

Leonardo DiCaprio y Camila Morrone. El actor estadounidense se encuentra soltero y sin compromisos, pues acaban de confirmar que el ganador del Oscar terminó su relación con la actriz de 25 años, Camila Morrone, quien le lleva 22 años de diferencia.

El rompimiento no pasó desapercibido, no sólo porque todo tema relacionado al actor es noticia, sino porque la ruptura tuvo lugar dos meses más tarde de que la actriz y modelo cumpliera 25 años, reafirmando las sospechas de que Leo no sale con personas que superen ese rango de edad. Este es su historial de citas.

Leonardo DiCaprio y Camila Morrone: Así comenzó el noviazgo

De acuerdo con El Universal, la historia de amor entre los actores comenzó en 2018, cuando fueron vistos en una fiesta de Noche Buena en Aspen, Estados Unidos, acompañados de Tobey Maguire, el entrañable amigo de infancia de Leo. Pero no fue hasta dos años más tarde, cuando Dicaprio y Morrone hicieron una aparición pública durante la alfombra roja de los Premios Oscar, en el que el actor había sido nominado en la categoría de Mejor actor, por su papel en “Había una vez en Hollywood”.

Así transcurrió su relación, por más de cuatro años, sin escándalos alrededor, hasta que hace dos meses, cuando la actriz de origen argentino cumplió sus 25 años y las redes sociales no dudaron en bromear con la idea de que pronto se acabaría el noviazgo, ya que Leonado DiCaprio no ha salido con una mujer con más edad, al menos no de forma pública. Archivado como: Leonardo DiCaprio y Camila Morrone