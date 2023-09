La última publicación de Lefty SM antes de ser asesinado

La revelación sorprendió a todos los que la leyeron, pues no creían que tuviera problemas con otras personas.

Mediante dos publicaciones en Facebook, la ahora viuda confesó que no se trató de un asalto como se creyó en un principio.

Fueron directo a matarlo

No me estén mandando mensajes, no quiero saber de nadie. Solo estoy teniendo un mal sueño.», escribió devastada.

«No sé porqué ponen que fue asalto cuando en realidad te fueron a matar, mi amor», dijo en otra publicación.

«Ellos se fueron a meter hasta nuestro cuarto en la 2da planta y sacarnos a empujones tú no andabas metido en nada y mucho menos andabas de busca pleitos», agregó.

En la publicación que rápidamente acumuló miles de likes se lee la molestia de la mujer.