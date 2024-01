Muere la modelo y actriz de Playboy, Masuimi Max a los 45 años

La actriz Masuimi Max fue encontrada muerta.

Investigación policial en curso.

Carrera exitosa en Playboy.

En un giro impactante, Masuimi Max, reconocida estrella de Playboy, fue encontrada muerta en su hogar de Las Vegas.

Por lo que esta tragedia ha desencadenando una intensa investigación por parte de las autoridades locales, para determinar su posible causa de muerte.

La policía respondió a una llamada el jueves por la mañana y descubrió el cuerpo de la actriz y modelo en circunstancias aún no aclaradas, de acuerdo con TMZ.

Aunque por ahora no se sospecha de ningún delito, la investigación está en curso, dejando a muchos seguidores sorprendidos y ansiosos por conocer más detalles sobre este trágico suceso.

Muere estrella de Playboy

Con una exitosa carrera que abarca más de dos décadas, Masuimi Max se destacó como modelo, apareciendo en prestigiosas publicaciones como Bizarre Magazine, Maxim y Playboy desde el año 2000.

La estrella pin-up alternativa también se convirtió en un elemento fijo en la famosa Mansión Playboy, siendo vista en numerosos eventos a finales de la década de 2000.

Su presencia en la escena del entretenimiento no se limitó al modelaje, ya que incursionó en la actuación, participando en películas como «Cornman: American Vegetal Hero» y «Giantess Battle Attack».

Incluso tuvo un papel no acreditado en la película «xXx: State of the Union», compartiendo pantalla con figuras de renombre como Samuel L. Jackson e Ice Cube.