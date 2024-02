¿Quién es La Kelly que aparece con El Babo?

No obstante, esta atractiva modelo tiene gran aceptación en sus diferentes redes sociales, entre ellas Instagram y OnlyFans.

Por este motivo, el cantante fue objeto de un sinnúmero de críticas, algo que al parecer no le importó en lo absoluto.

La ‘amiga’ de El Babo no se anda ‘con rodeos’ y así se expresó en su publicación más reciente: «Cuando me aparezco les grabo cositas bien ricas».

«Contenido exclusivo. Me gustan mucho las selfies y los videos caseros. Suicide girl. Monterrey».

La Kelly y El Babo juntos en ‘Shorty party’

El líder del Cartel de Santa lanzó el tema musical ‘Shorty party’ en marzo del 2023 y de inmediato se convirtió en todo un éxito.

En una parte de este video, La Kelly aparece junto a El Babo, pero lo que más sorprendió a todos fue cuando se puso a ‘rapear’.

«Me pongo más ‘horny’ si me grabas para en Only, no hay quien se resista cuando lo mueve La Kelly, mi culit… natural otra vez se fue de trending…».

No pasó mucho tiempo para que los usuarios la felicitaran por su participación en este tema musical (PARA VER EL VIDEO DE ESTA CANCIÓN HAGA CLICK AQUÍ).