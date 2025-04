Karla Martínez hace confesión sobre su esposo en emotiva carta por su aniversario de bodas

Karla Martínez hace confesión.

Carta abierta con mensaje emotivo.

Rinde homenaje a su esposo.

La presentadora de televisión Karla Martínez sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje profundamente personal y emotivo con motivo de su aniversario de bodas número 20.

Conocida por mantener su vida privada alejada de los reflectores, la copresentadora del programa Despierta América (Univisión) hizo una excepción que conmovió a miles en redes sociales.

La conductora publicó en su cuenta de Instagram una carta abierta dirigida a su esposo, con quien ha compartido dos décadas de vida matrimonial.

Martínez, que cuenta con más de un millón de seguidores, dedicó el espacio para celebrar el amor, la complicidad y la unión que ha marcado su historia juntos.

Karla Martínez sorprende con carta íntima

Desde hace años, Karla ha sido clara en su deseo de proteger la intimidad de su familia, especialmente la de su esposo, quien no tiene presencia en redes sociales.

“Mi esposo no tiene una sola red social y no le gusta para nada que lo publique. Mucha gente a veces me pregunta: ‘¿Por qué no sale tu esposo?’”, se lee.

“Porque yo respeto que él quiere ser una persona privada y es supertranquilo”, explicó la conductora en una ocasión.

Pese a esa reserva habitual, esta fecha tan especial motivó a la conductora a abrir su corazón públicamente como nunca antes.