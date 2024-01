Julio César Chávez rompe el silencio tras liberación de su hijo

Apoyo inquebrantable

Esta fecha, el 15 de febrero, será crucial para determinar el rumbo del caso y despejar las dudas de las autoridades.

El campeón mexicano expresó su disposición a compartir información con los medios de comunicación una vez que concluya la audiencia.

Aunque el expugilista no quiso profundizar en detalles sobre la situación legal de su hijo, dejó en claro su respaldo incondicional.

«No, no he podido hablar con mi hijo, ahorita está en proceso su problema. Ahorita no puedo hablar, yo voy a estar apoyando a mi hijo en las buenas y en las malas», declaró.