“Tengo que ser muy cuidadoso con las palabras que voy a utilizar porque es el nivel de delicadez que tiene este ‘en vivo’. Por un mes, o dos meses, me desconecté de redes sociales trabajando en cosas que pensaban que eran necesarias para trabajar en mí y en otras cosas. Después, Brenda (su esposa) tuvo algo difícil en su familia, por lo que me desconecté aún más de todo para estar ahí con mi esposa “, expresó el productor musical y youtuber.

Después de saludar a sus seguidores, Juan Rivera no dejó pasar mucho tiempo para compartir que ‘algo muy serio’ está pasando actualmente en su familia , además de ser una situación difícil y muy estresante. Comentó que esta transmisión en vivo no había que tomarla como un chiste, pues en realidad se trata de algo muy delicado.

A diferencia de otras ocasiones, en que desde un inicio de su intervención se muestra de buen humor, ahora el hermano menor de Jenni Rivera se veía con semblante serio, además de que en todo momento portó gafas de color negro, algo que no es muy característico en él, ¿pero qué fue lo que pasó exactamente? Mucha atención a sus palabras…

“¿Para qué tanto alboroto?”. Luego de una prolongada ausencia en redes sociales, por lo que comenzaron a surgir todo tipo de rumores, el productor musical y youtuber Juan Rivera compartió inesperada revelación: confiesa que le robaron a su familia, por lo que las reacciones de sus seguidores, y uno que otro ‘hater’, no se hicieron esperar.

Hace apenas unas semanas, en información recabada por Debate , se dio a conocer que Juan Rivera había comentado que su hermana Jenni estaba molesta con Chiquis porque tenía una relación con Ángel del Villar, pues lo habían vinculado con cosas ilícitas desde tiempo atrás y La Diva de la Banda no quería que alguien así estuviera en la vida de su hija.

Hace apenas unas semanas, el actor mexicano Salvador Zerboni provocó la ira del productor musical y youtuber al asegurar, durante su permanencia en La Casa de los Famosos, que la muerte de La Diva de la Banda no fue precisamente un accidente. En declaraciones recabadas por El Diario , el histrión comentó que esperaba que ya se le haya pasado el enojo. Por si faltara algo más, su hermano Lupillo, en entrevista para varios medios, entre ellos Univisión , hizo una advertencfa (con dedicatoria especial para él) para todas las personas que planearan organizarle algún homenaje a Jenni.

Tras hacer la denuncia correspondiente, se le informó a Juan Rivera que alguien habría vendido toda su información, así como la de su esposa y una de sus hijas. El hermano de Jenni Rivera empezó a hacer sus propias conclusiones, pero dejó en claro que en realidad no le robaron un solo dólar, pues todo estaba asegurado.

Juan Rivera ya encargó una investigación

Antes de terminar con esta ‘confesión’, Juan Rivera compartió que ya se abrió una investigación, además de que él contrató a un investigador propio para saber dónde se filtró su información. Le preguntaron sí tenía algún sospechoso: “Ojalá y no conozca a la persona que fue, pero creo que si. Solo quiero que sepan que el robo de identidad y vender ese tipo de información es algo muy delicado”, finalizó.

No pasó mucho tiempo para que los internautas expresaran sus puntos de vista: “Pobre bato, ya no encuentra cómo llamar la atención”, “¿Para qué tanto alboroto si estás asegurado? No perdiste nada, lo haces muy dramático”, “Siempre culpa a los hijos de Jenni, qué pena si ella estuviera en vida para nada de esto pasaría” (PARA VER ELVIDEO HAGA CLICK AQUÍ). ALGUNAS IMÁGENES FUERON TOMADAS DE ESTE VIDEO