Juan Gabriel nueva música: Estrena tema junto a Banda ‘El Recodo’

De acuerdo con información del portal ‘Excélsior’, Addis Tuñón considera que este video no es el que podría lanzarse de forma oficial, ya que aquí aparece Charly Pérez, quien ya no es el vocalista de la banda. Por lo cual se especula que puede que se vaya a estrenar de otra forma.

¿Por qué murió Juan Gabriel?

El ‘Divo de Juárez’ es considerado como uno de los artistas más importantes de todos los tiempos en México y América Latina. La sorpresiva y lamentable noticia de su muerte se dio a conocer el 28 de agosto del año 2016, y sus familiares dieron a conocer los motivos de su muerte que al principio, fueron desconocidas.

De acuerdo con el portal 'La Vanguardia', el artista mexicano sufría molestias respiratorias y acumulación de flemas. En su certificado de defunción, se descarta la presencia de sustancias nocivas y resalta que la autopsia no se realizó en su momento debido a que la familia del cantante no la solicitó. Según diversos informes, Juan Gabriel pidió a su ayudante un tanque de oxígeno porque no podía respirar bien. Pocas horas después, Gabriel entraba en el baño y se colapsaba.