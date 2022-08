¿Juan Gabriel tuvo un romance con su hijo adoptivo?

Luis Alberto Aguilera Jr ofrece reveladora entrevista

“Juanga se miraba pervertido”, expresan algunos usuarios “Los artistas son drogos y más”. Luego de que supuestamente fuera detenido en El Paso, Texas, en Estados Unidos, por parte de las autoridades, quienes tendrían dos semanas buscándolo, Luis Alberto Aguilera Jr, hijo adoptivo del cantante mexicano Juan Gabriel, ofrece reveladora entrevista donde revela sí tuvo un romance con su propio padre. Por medio del canal oficial de YouTube de Imagen Entretenimiento, se puede ver la charla que tuvo el primogénito de El Divo de Juárez en el programa De primera mano, conducido por el periodista Gustavo Adolfo Infante. Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, pues no podían creer que esto pudo haber sido posible. ¿Luis Alberto Aguilera Jr, hijo adoptivo o amante de Juan Gabriel? Luego de mostrar el acta de nacimiento oficial que confirma que Luis Alberto Aguilera Jr es hijo de Juan Gabriel, se le comentó al primogénito del autor de temas como Amor eterno, El noa noa y Yo no nací para amar, que el señor Alberto Gómez aseguró que él había sido abusado por el cantante, quien murió el 28 de agosto de 2016, e incluso que tuvieron una relación amorosa. “Al señor lo conocí (refiriéndose a Alberto Gómez) hace varios años cuando estaba con lo del libro ydice diferente, y todo esto lo inventó con la señora Silvia (Urquidi) y al señor le dijo que me compruebe que me conoce de niño porque yo no me acuerdo conocerlo de niño cuando mi papá me llevaba a la escuela y todo eso y firmó actas y todo”.

Hijo de Juanga promete que dirá cosas que su padre le pidió que no revelara En otra parte de esta entrevista, y con evidente molestia, Luis Alberto Aguilera Jr dijo que, con todos estos rumores que han salido respecto a que tuvo un romance con su propio padre y que lo han afectado enormemente, ahora sí revelara cosas que su padre le dijo que nunca dijera. Se le preguntó a que se estaba refiriendo y así respondió: “Como cosas íntimas, la vida privada de mi papá, que yo prefería mirar para otro lado. Todos sabemos que ya eso es algo muy común. Si es tan amigo de mi papá (nuevamente refiriéndose a Alberto Gómez) no debería estar hablando ni meterse con la familia ni hablar mal de Iván (hijo de El Divo de Juárez) también, que yo creo que Iván ni lo conoce tampoco”.

Le preguntan sí tuvo una relación sentimental con Juan Gabriel De nueva cuenta, y para que aclarara este tema de una vez por todas, se le preguntó a Luis Alberto Aguilera Jr si tuvo una relación sentimental con su propio padre, Juan Gabriel, y así contestó: “Nunca… Estoy súper molesto, traumado, y pienso demandarlo porque tengo una hija y eso no va. Si fuera así, mi papá no me llevaría a la escuela..”. El entrevistado compartió que él siempre fue su consentido, pues lo llevaba a sus conciertos: “Y las casas que me compró y todo eso y Jas Devael me conoce y él sabe que yo no, yo lo conozco como su ex novio, pero yo volteaba para otro lado, lo dejaba con sus otras amistades, en bares de esa clase y me decía que lo recogiera a la una o a las dos en Santa Mónica y yo respetaba su vida privada porque era algo normal”.

Luis Alberto Aguilera Jr se peleaba en la escuela por lo que decían de su padre A punto de terminar con esta entrevista, donde dejó en claro que no tuvo ningún romance con su propio padre, incluso piensa demandar a la persona que aseguró todo esto, Luis Alberto Aguilera Jr reveló que llegó a pelearse en su escuela por todo lo que decía de su famoso padre, Juan Gabriel: “Me hice muy rebelde y defendíamos a mi papá y todo eso”. “No lo entendíamos bien, no lo aceptábamos… Desde antes de que falleciera ya se comprende que eso es algo muy normal, pero la verdad esto sí me molesta que estas personas me volteen… A los 18 años yo ya estaba casado, mi papá me casó a los 18, no lo veía tanto, me dejó con mi compadre, él trabajaba, yo siempre estaba con la nana o alguien, pero eso la verdad me molesta bastante porque yo fui el primero, antes que Laura, en cuidar a mis hermanos”, concluyó el hijo de Juan Gabriel (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).