Tras revelarse la pérdida que está viviendo, el galán de telenovelas como La viuda joven y Entre tu amor y mi amor, recibió muestras de apoyo por parte de colegas, amigos y seguidores, quienes no dudaron en expresar su sentir ante la tristeza que embarga al querido actor. Pero no fue lo único que salió a la luz, sino una reciente entrevista donde García confesó su sentir de que su familia estuviera en Venezuela y él en EEUU.

En el post, declaró que ahora debe aprender a vivir con el dolor que dejó su pérdida, pero le consuela saber que ahora estará acompañando a su madre y tendrán «dos ángeles» que los estén cuidando. El famoso intérprete de telenovelas, apareció en La viuda joven y Entre tu amor y mi amor, donde se robó el cariño de sus seguidores, quienes no dudaron en enviarle su aprecio y rendirle sus condolencias.

«Justo hace días vi tu entrevista con Luis, dónde dices y lloras porque tu papá estaba aquí, en Venezuela. Lamentable noticia», «Hermano querido, lo siento en el alma», «Querido Juan, lo siento muchísimo. Un abrazo fuerte», «¡Qué fuerte! Justo días atrás, en la entrevista con Olavarrieta hablaste de eso, que querías volver con tu papá porque no sabías en qué momento se te podría ir», expresaron en comentarios .

Tras dar a conocer la trágica pérdida de su padre, los internautas no dudaron en expresar su sentir ante el hecho y recordaron la reciente entrevista que tuvo Juan Carlos García con el periodista Luis Olavarrieta, donde tocó el tema de la distancia y que echaba de menos a su padre, recordando que en cualquier momento «podría partir».

Juan Carlos García luto:¿Lo hacía sentir culpable?

En la entrevista que se le hizo recientemente, Juan Carlos señaló que una de las cosas que lo ponían sumamente triste era la distancia que existe con su hija y esposa, debido a que ellas viven actualmente en Venezuela y él tenía que mudarse a Estados Unidos por cuestiones de empleo. Al igual, habló de su padre y de los retos que debía enfrentar a la distancia. PARA VER ENTREVISTA DA CLIC AQUÍ

«Eso me parte el alma y me hace sentir cierta culpabilidad de decir, '¿por qué no estoy allá con mi hija, con mi esposa?' Pero a la vez, yo estoy tratando de construir algo para mí, así como a él le tocó irse de España y dejar allá a su mamá y venirse con su papá», reveló en una reciente entrevista y citó People En Español.