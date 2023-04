Fue el mismo domingo que el mayor de los hijos del cantante publicó una fotografía de la tumba de su padre, encendida con velas junto al siguiente mensaje: “Gracias por cada veladora, me queda claro que cada flama es un rezo para el cielo, aunque vengan a quitarles la luz de sus deseos, Yo me encargaré de mantener la llama de mi padre encendida, NOS VEMOS EL PRÓXIMO AÑO !!!! …… Gracias mi gente”.

Justo horas antes de que Julián Figueroa muriera, su hermano José Manuel Figueroa recordó a su padre Joan Sebastian en una publicación en su cuenta de Instagram, sin embargo, la gente le recordó que no se llevaban bien, lo que hizo aún más amargo el mensaje del cantante, ya que en ese momento todavía no se daba a conocer la información del joven hijo de Maribel Guardia.

José Manuel Julián Figueroa: LE RECLAMAN QUE NO SE LLEVABAN TAN BIEN

De pronto la gente comenzó a ‘sacar los trapitos al sol’ de la supuesta realidad de cómo se llevaban los hermanos: “Bueno todo mundo dejándole mensajes de condolencias cuando es bien sabido, no se llevaban tan bien, muy distanciado de su hermano menor que pena”, “dejen de comentar sobre su hermano, no se llevaban bien”, “que gente tan imprudente de estarle comentando lo de su hermano… Déjenlo en paz, no sean así, lo vienen a comentar como si no lo supiera”.

Otras personas más dijeron: “Ahora tú eres el único hombre de los Figueroa que queda vivo por lo tanto cuida a tus hermanas protégelas. Tu padre viera querido que eso hicieras”, “cómo te ha golpeado la vida, arrebatando a tus hermanos José Manuel, Dios te de consuelo para seguir afrontando cada golpe que te ha dado”. Archivado como: José Manuel Julián Figueroa