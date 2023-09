Jorge Poza DICE LA VERDAD de Sergio Andrade en «Ellas Soy Yo: Gloria Trevi»

Jorge Poza en serie biográfica.

Transformación emocional y profesional.

Una experiencia impactante

En una entrevista exclusiva con MUNDONow, platicamos con Jorge Poza, reconocido actor de la industria televisiva.

Jorge nos compartió emocionantes detalles sobre su participación en la serie biográfica «Ellas Soy Yo: Gloria Trevi».

En esta, Poza interpreta el papel de César Santiago, un personaje que hace referencia a Sergio Andrade.

Jorge Poza abrió su corazón y comentó que interpretar a este personaje fue todo un reto.

Jorge Poza no es el mismo después de esta serie

«Ellas Soy Yo: Gloria Trevi» ha generado un gran revuelo en la audiencia tras su reciente estreno.

Gloria Trevi es la protagonista, una mujer audaz que desafió las normas, superó obstáculos y encontró su redención a través de determinación inquebrantable.

El actor, al hablar sobre su participación en esta producción, destacó la importancia de su interpretación.

«Después de esto no soy el mismo actor, no soy el mismo hombre y no soy el mismo ser humano», comentó Jorge.