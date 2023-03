“Es horrible para uno porque cuando no te reconocen es muy fuerte”, reveló Jessica al borde del llanto. “Yo se que va a llegar ese momento y eso me da tristeza”, comentó la conductora mientras que Karla Martínez, Francisca y Jomari Goyso la consolaban debido a que rompió en llanto casi inmediatamente. Archivado como: Jessica Rodríguez rompe en llanto

Ésta mañana del 3 de marzo, en el programa de Despierta América , Karla Martínez decidió revelar que Jessi no está pasando por un momento difícil, pues no sabía que sus abuelitos estaban pasando por una enfermedad que además es muy complicada, el Alzheimer.

Jessica Rodríguez rompe en llanto: Jomari Goyso le muestra su apoyo a la conductora

“Tengo que estar feliz y orgullosa de que soy su nieta y que yo si me acuerdo”, dijo Jessica. Mientas que Jomari Goyso le dio un mensaje: “Para nosotros es un shock saber que no te reconocen, porque conmigo también fueron mis dos abuelos, y yo no me sentía nieto de nadie”, comentó.

No es ninguna novedad que los conductores de Despierta América sean transparentes y bastante amistosos unos con los otros, pues en diversas ocasiones han mostrado apoyarse mutuamente cuando están viviendo por procesos difíciles (CLICK PARA VER EL VIDEO)