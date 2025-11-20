¿Jenni Rivera está viva? Salen a la luz las imágenes que presuntamente confirman las sospechas

¿Jenni Rivera está viva?

Imágenes reactivan teorías

Fanáticos mantienen su legado

A pocos días de cumplirse 13 años del accidente aéreo que cobró la vida de Jenni Rivera, nuevas imágenes difundidas en redes sociales han reactivado las teorías que aseguran que la cantante podría estar viva.

El 9 de diciembre de 2012, México despertó con la noticia de la tragedia en la que murieron la intérprete de Mariposa de Barrio y seis personas más.

Desde entonces, múltiples versiones alternativas han surgido para cuestionar el desplome de la aeronave en la que viajaba la artista.

Entre estas hipótesis, una de las más persistentes plantea que la Diva de la Banda habría fingido su muerte para protegerse de amenazas.

La tragedia que marcó a la música regional

Jenni perdió la vida a los 43 años tras presentarse en Monterrey, Nuevo León.

Horas antes del accidente, se tomó una foto con su equipo de trabajo, imagen que compartió en redes sociales y que se convirtió en símbolo de despedida.

Días después, las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes y revelaron irregularidades en torno a la aeronave y la edad de los pilotos.

Estos detalles alimentaron diversas teorías, desde fallas mecánicas hasta posibles atentados.