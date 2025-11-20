¿Jenni Rivera está viva? Salen a la luz las imágenes que presuntamente confirman las sospechas
Publicado el 11/20/2025 a las 01:01
- ¿Jenni Rivera está viva?
- Imágenes reactivan teorías
- Fanáticos mantienen su legado
A pocos días de cumplirse 13 años del accidente aéreo que cobró la vida de Jenni Rivera, nuevas imágenes difundidas en redes sociales han reactivado las teorías que aseguran que la cantante podría estar viva.
El 9 de diciembre de 2012, México despertó con la noticia de la tragedia en la que murieron la intérprete de Mariposa de Barrio y seis personas más.
Desde entonces, múltiples versiones alternativas han surgido para cuestionar el desplome de la aeronave en la que viajaba la artista.
Entre estas hipótesis, una de las más persistentes plantea que la Diva de la Banda habría fingido su muerte para protegerse de amenazas.
La tragedia que marcó a la música regional
Jenni perdió la vida a los 43 años tras presentarse en Monterrey, Nuevo León.
Horas antes del accidente, se tomó una foto con su equipo de trabajo, imagen que compartió en redes sociales y que se convirtió en símbolo de despedida.
TE PUEDE INTERESAR: Miss Universo 2025: fecha, sede y opciones para ver en vivo la coronación y también desde México
Días después, las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes y revelaron irregularidades en torno a la aeronave y la edad de los pilotos.
Estos detalles alimentaron diversas teorías, desde fallas mecánicas hasta posibles atentados.
Sospechas que apuntan a que estaría viva
Con el paso del tiempo, seguidores de la cantante han dado fuerza a la idea de que Jenni estaría oculta.
Una de las teorías más divulgadas surgió en 2019, cuando una youtuber de cocina captó la atención por tener una voz muy similar a la de Rivera.
Fanáticos aseguraron encontrar coincidencias en su forma de hablar y en pequeños detalles visuales de sus videos.
La grabación se volvió viral y avivó la esperanza de quienes creen que la artista fingió su muerte.
@laelitetoday
Jenni Rivera está viva y Lupillo Rivera la expone #Telemundo
El video que volvió a encender la polémica
Un nuevo clip difundido en TikTok reactivó la controversia en semanas recientes.
En la grabación, hecha en una fiesta privada, se escucha una voz que muchos consideraron idéntica a la de la cantante.
La cámara captura brevemente a una mujer de espaldas con una cabellera similar al característico look de Jenni.
Segundos después, el lente enfoca a una persona con rasgos faciales parecidos y esta reacciona dando un manotazo para evitar ser grabada.
Reacciones y más preguntas sin respuesta
Quienes grababan mostraron desconcierto, algo que llamó aún más la atención de los usuarios.
La filmación provino de Glamtender, un servicio de baristas para eventos privados que ha atendido a celebridades como Edwin Caz.
Debido a que previamente han atendido a miembros de la familia Rivera, el vínculo despertó nuevas especulaciones.
Para algunos fanáticos, el gesto evasivo de la mujer sería evidencia de que Jenni sigue viva.
Ver esta publicación en Instagram
El comentario que involucró a Chiquis Rivera
El tema volvió a encenderse cuando Chiquis Rivera habló en una entrevista sobre cómo usa el inglés y el español con su familia.
La hija de la cantante mencionó que hablaba inglés “con su mamá”, usando tiempo presente.
El detalle desató interpretaciones y comentarios al notar que la artista se mostró nerviosa tras decirlo.
Aunque algunos justificaron sus palabras como un hábito emocional, otros lo consideraron un indicio más de las teorías.
@mikesalazarof
Jenni Rivera está viva
Entre rumores y memoria colectiva
Ahora, a 13 años de la tragedia, las teorías siguen vivas entre una parte del público, alimentadas por videos, coincidencias y especulaciones.
A pesar de ello, no existe evidencia que contradiga el reporte oficial del accidente.
Más allá de los rumores, su familia y seguidores han mantenido vivo su legado a través de su música.
Jenni Rivera, fallecida o no, continúa siendo un símbolo para millones que la siguen recordando con devoción, según ‘Univisión‘ y ‘Las Estrellas‘.
@spillrealityt_
JENNI RIVERA NO ESTA VIVA #jennirivera #viva #doñarosa #rivera #jenni #rivera #chiquis #rosierivera #chiquisrivera #jenniriveratiktok #jennirivera #mariposadebarrio #parati