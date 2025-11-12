Itatí Cantoral se solidariza con Angélica Vale tras enterarse de su divorcio: “Cuentas conmigo 24/7”

Itatí Cantoral apoya a Angélica Vale

Hermandad entre ambas actrices

Angélica confirma su separación

En medio de un emotivo homenaje a su padre, la actriz Itatí Cantoral sorprendió al mostrar su apoyo incondicional hacia Angélica Vale, quien recientemente confirmó su separación del productor Otto Padrón después de 14 años de matrimonio.

Durante la presentación del disco Regálame esta noche, tributo a su padre Roberto Cantoral, la protagonista de Hasta que el dinero nos separe se enteró de la noticia y no dudó en expresar públicamente su cariño por su amiga y colega.

Sin conocer los detalles de la ruptura, Itatí se mostró conmovida y aseguró que Angélica es “como una hermana”, recordando los lazos familiares y profesionales que las unen desde hace años.

“Amo a Angélica Vale, la conozco desde niña. Empecé mi carrera gracias a ella y a su abuelita, Angélica Ortiz. Angélica María es una diosa de México. Son una familia intocable”, declaró ante los medios.

Un mensaje de amistad y respaldo

Itatí Cantoral no ocultó su afecto y aprovechó el momento para enviarle un mensaje directo a su amiga, quien atraviesa uno de los periodos más difíciles de su vida personal.

“Quiero decirte, Angélica Vale, no sé por lo que estés pasando, llámame, tú sabes que cuentas conmigo 24/7 y que te amo y te admiro”, expresó con evidente emoción.

Sus palabras resonaron entre el público y la prensa, que aplaudieron el gesto de empatía en un momento donde Vale ha preferido mantener discreción.

El apoyo de Itatí refleja la cercanía entre ambas actrices, quienes comparten una historia dentro de la televisión mexicana y un profundo respeto mutuo.