Itatí Cantoral se solidariza con Angélica Vale tras enterarse de su divorcio: “Cuentas conmigo 24/7”
Publicado el 12/11/2025 a las 16:26
- Itatí Cantoral apoya a Angélica Vale
- Hermandad entre ambas actrices
- Angélica confirma su separación
En medio de un emotivo homenaje a su padre, la actriz Itatí Cantoral sorprendió al mostrar su apoyo incondicional hacia Angélica Vale, quien recientemente confirmó su separación del productor Otto Padrón después de 14 años de matrimonio.
Durante la presentación del disco Regálame esta noche, tributo a su padre Roberto Cantoral, la protagonista de Hasta que el dinero nos separe se enteró de la noticia y no dudó en expresar públicamente su cariño por su amiga y colega.
Sin conocer los detalles de la ruptura, Itatí se mostró conmovida y aseguró que Angélica es “como una hermana”, recordando los lazos familiares y profesionales que las unen desde hace años.
“Amo a Angélica Vale, la conozco desde niña. Empecé mi carrera gracias a ella y a su abuelita, Angélica Ortiz. Angélica María es una diosa de México. Son una familia intocable”, declaró ante los medios.
Un mensaje de amistad y respaldo
Itatí Cantoral no ocultó su afecto y aprovechó el momento para enviarle un mensaje directo a su amiga, quien atraviesa uno de los periodos más difíciles de su vida personal.
“Quiero decirte, Angélica Vale, no sé por lo que estés pasando, llámame, tú sabes que cuentas conmigo 24/7 y que te amo y te admiro”, expresó con evidente emoción.
Sus palabras resonaron entre el público y la prensa, que aplaudieron el gesto de empatía en un momento donde Vale ha preferido mantener discreción.
El apoyo de Itatí refleja la cercanía entre ambas actrices, quienes comparten una historia dentro de la televisión mexicana y un profundo respeto mutuo.
Angélica Vale confirma su divorcio
Días antes, Angélica Vale había sorprendido a sus seguidores al revelar durante su programa La Vale Show que su matrimonio con Otto Padrón había llegado a su fin hace ocho meses.
Lo más impactante fue su confesión de que se enteró de la demanda de divorcio a través de los medios de comunicación, mientras cenaba con su aún esposo y amigos.
“Yo me enteré igual que ustedes. Estábamos cenando cuando le llegó un mensaje a Otto con la noticia que había dado Javier Ceriani. Así me enteré del divorcio”, relató entre lágrimas.
La actriz, de 50 años, explicó que Otto ya le había mencionado su intención de separarse, pero no imaginó que el proceso se formalizaría tan pronto.
Entre el dolor y la fortaleza
A pesar de la conmoción, Angélica pidió respeto y espacio para asimilar la noticia, asegurando que prefiere concentrarse en sus hijos y en celebrar su cumpleaños número 50 con serenidad.
“Estoy procesando todo, pero quiero agradecer el cariño de la gente. No voy a decir más hasta después de mi cumpleaños”, comentó durante la transmisión.
Desde entonces, figuras del medio artístico han manifestado su apoyo a la intérprete, destacando su profesionalismo y fortaleza emocional.
El gesto de Itatí Cantoral se convirtió en uno de los más comentados, ya que muchos fans resaltaron la sororidad y la amistad genuina entre las dos artistas.
Un vínculo que trasciende la pantalla
Ambas actrices mantienen una relación cercana desde los inicios de sus carreras, y sus familias han compartido escenarios y proyectos en distintas etapas del espectáculo mexicano.
Mientras Angélica Vale enfrenta una nueva etapa personal con madurez, Itatí Cantoral continúa cosechando éxitos profesionales y honrando el legado artístico de su padre.
Su encuentro público no solo reveló el lado humano de dos figuras queridas, sino también la importancia del apoyo entre mujeres en tiempos de adversidad, detalló ‘Infobae‘.
