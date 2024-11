IRS insta a inscribirse y así tener un IP PIN para impuestos en 2025.

Con la temporada de impuestos de 2025 a la vuelta de la esquina, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) está alentando a todos los contribuyentes a inscribirse para obtener un Número de Identificación Personal para la Protección de la Identidad (IP PIN).

Este paso proactivo y simple puede ayudar a proteger la información personal y financiera de los contribuyentes, al agregar una capa adicional de seguridad contra el robo de identidad relacionado con impuestos.

Un IP PIN es un número único de seis dígitos que impide que cualquier persona no autorizada presente una declaración de impuestos federal utilizando el Número de Seguro Social o el Número de Identificación Personal del contribuyente.

Al incluir este PIN en su declaración de impuestos, los contribuyentes pueden estar seguros de que su identidad está protegida y de que el IRS puede verificar su identidad de manera efectiva.

An Identity Protection PIN can block thieves from filing fraudulent tax returns with your personal information. This six-digit code is only known to you and the #IRS. Here’s how military service members and their families can sign up: https://t.co/XVFACkG9ot pic.twitter.com/hZmVFqnofL

