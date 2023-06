Fofo Márquez señaló: «¿Ya le contaste a la gente que tu pusiste al Pirata de Culiacán para salvar tu pellejo?»

Fofo, sin temor señaló: “¿Ya le contaste a la gente que tu pusiste al Pirata de Culiacán para salvar tu pellejo? ¿No verdad? Pero yo me las sé todas, me las sé completas. Sino también niégamelo, miénteme, porque no sales de tu casa. Solo vas a Plaza Patria y sales todo paniqueado. Yo te sé muchas cosas, te metiste con fuego papá”.

“Lo bueno es que cada cosa que dices, punto para mí, papá. La gente se está dando cuenta que eres bien mentiroso, entonces sigue mintiendo, no hay ped.”. Concluyó el creador de contenido en una grabación resubida a Tiktok por el usuario @dawin608.