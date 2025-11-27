Se hace pasar por su madre fallecida y oculta el cadáver durante tres años

Hombre suplanta a su madre

Cadáver oculto tres años

Fraude descubierto por documentos

Segun informa La nacion, El caso ha estremecido a Italia después de que un hombre de 56 años fuera investigado por hacerse pasar por su madre fallecida.

Las autoridades sospechan que además ocultó el cadáver dentro de su casa durante aproximadamente tres años.

El caso comenzó a conocerse cuando intentó renovar un documento oficial haciéndose pasar por la mujer.

El sujeto está acusado de fraude, falsificación y ocultamiento de un cadáver.

Investigaciones revelan años de engaño



El hecho ocurrió en Mantua, donde el imputado residía junto a su madre Graziella Dall’Oglio.

La mujer había fallecido a los 82 años aproximadamente tres años atrás.

Según medios italianos, el hombre había sido enfermero y estaba desempleado al momento de los hechos.

Graziella recibía una pensión anual de 53.000 euros, además de ingresos por propiedades familiares.