Buscar
Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.
Inicio » Lo Último » Internacional » Se hace pasar por su madre fallecida y oculta el cadáver durante tres años

Se hace pasar por su madre fallecida y oculta el cadáver durante tres años

Hombre disfrazado de su madre es investigado en Italia por ocultar el cadáver de la mujer durante tres años y cobrar su pensión,
Por 
2025-11-27T01:51:51+00:00
Suscríbete a Nuestro Boletín
Recibe por email las noticias más destacadas
FOTO: SHUTTERSTOCK

Publicado el 11/26/2025 a las 20:51

  • Hombre suplanta a su madre
  • Cadáver oculto tres años
  • Fraude descubierto por documentos

Segun informa La nacion, El caso ha estremecido a Italia después de que un hombre de 56 años fuera investigado por hacerse pasar por su madre fallecida.

Las autoridades sospechan que además ocultó el cadáver dentro de su casa durante aproximadamente tres años.

El caso comenzó a conocerse cuando intentó renovar un documento oficial haciéndose pasar por la mujer.

El sujeto está acusado de fraude, falsificación y ocultamiento de un cadáver.

Investigaciones revelan años de engaño


El hecho ocurrió en Mantua, donde el imputado residía junto a su madre Graziella Dall’Oglio.

La mujer había fallecido a los 82 años aproximadamente tres años atrás.

Según medios italianos, el hombre había sido enfermero y estaba desempleado al momento de los hechos.

Graziella recibía una pensión anual de 53.000 euros, además de ingresos por propiedades familiares.

Hombre disfrazado de su madre acude a oficina pública


Tras su muerte, el acusado habría envuelto el cuerpo en sábanas y lo colocó en una bolsa de dormir.

Durante tres años cobró la pensión sin que las autoridades notaran la ausencia de la mujer.

El engaño se tensó cuando caducó el documento de identidad de su madre.

Para renovarlo, el hombre decidió imitar la apariencia física de la fallecida.

Funcionaria detecta irregularidades en el trámite

El imputado se maquilló, se cortó el cabello y utilizó accesorios de su madre.

Sin embargo, la empleada pública sospechó al notar rasgos que no coincidían con los de una mujer anciana.

El alcalde informó que la funcionaria vio “vello en la nuca” y “hoyos de barba bajo el maquillaje”.

La policía fue alertada y comenzó a seguir cada movimiento del sospechoso.

Vecinos aseguran no verla por años

Los agentes observaron que la supuesta anciana conducía un auto sin licencia.

También detectaron que Graziella no había tenido contacto médico en años.

Al revisar documentos antiguos notaron firmas que no coincidían con las de la mujer.

Los vecinos afirmaron no haberla visto en largo tiempo, lo que confirmó las sospechas.

Etiquetas: , ,
Artículo relacionado
Regresar al Inicio
Artículos Relacionados

Tres detenidos tras incendio que arrasó apartamentos en Hong Kong

Trump acusa “narco-comunismo” en Honduras y respalda a Asfura para frenar a la izquierda

Video revela a sacerdote con la pareja de un creyente dentro de su iglesia
Impacto inicial del incendio en Hong Kong

Incendio en edificios de apartamentos deja decenas de muertos
Claudia Sheinbaum exige aclarar investigación a Rocha Cantú

Sheinbaum presiona a FGR por caso en contra del dueño de Miss Universo