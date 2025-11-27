Se hace pasar por su madre fallecida y oculta el cadáver durante tres años
Publicado el 11/26/2025 a las 20:51
- Hombre suplanta a su madre
- Cadáver oculto tres años
- Fraude descubierto por documentos
Segun informa La nacion, El caso ha estremecido a Italia después de que un hombre de 56 años fuera investigado por hacerse pasar por su madre fallecida.
Las autoridades sospechan que además ocultó el cadáver dentro de su casa durante aproximadamente tres años.
El caso comenzó a conocerse cuando intentó renovar un documento oficial haciéndose pasar por la mujer.
El sujeto está acusado de fraude, falsificación y ocultamiento de un cadáver.
Investigaciones revelan años de engaño
El hecho ocurrió en Mantua, donde el imputado residía junto a su madre Graziella Dall’Oglio.
La mujer había fallecido a los 82 años aproximadamente tres años atrás.
Según medios italianos, el hombre había sido enfermero y estaba desempleado al momento de los hechos.
Graziella recibía una pensión anual de 53.000 euros, además de ingresos por propiedades familiares.
Hombre disfrazado de su madre acude a oficina pública
¡No es broma, ni una película!😨
😨En Italia, un hombre intentó suplantar a su madre para seguir cobrando la pensión de la mujer fallecida.
Pero eso no es todo, pues la mujer llevaba tres años muerta…💀‼️ pic.twitter.com/NtWgNaIWbL
— adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 26, 2025
Tras su muerte, el acusado habría envuelto el cuerpo en sábanas y lo colocó en una bolsa de dormir.
Durante tres años cobró la pensión sin que las autoridades notaran la ausencia de la mujer.
El engaño se tensó cuando caducó el documento de identidad de su madre.
Para renovarlo, el hombre decidió imitar la apariencia física de la fallecida.
Funcionaria detecta irregularidades en el trámite
El imputado se maquilló, se cortó el cabello y utilizó accesorios de su madre.
Sin embargo, la empleada pública sospechó al notar rasgos que no coincidían con los de una mujer anciana.
El alcalde informó que la funcionaria vio “vello en la nuca” y “hoyos de barba bajo el maquillaje”.
La policía fue alertada y comenzó a seguir cada movimiento del sospechoso.
Vecinos aseguran no verla por años
Los agentes observaron que la supuesta anciana conducía un auto sin licencia.
También detectaron que Graziella no había tenido contacto médico en años.
Al revisar documentos antiguos notaron firmas que no coincidían con las de la mujer.
Los vecinos afirmaron no haberla visto en largo tiempo, lo que confirmó las sospechas.