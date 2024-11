Hillary Clinton y su posible candidatura presidencial para 2028.

La posibilidad de que Hillary Clinton vuelva a postularse para la presidencia en 2028 ha comenzado a generar una gran especulación después de un reciente anuncio en sus redes sociales sobre un evento público que protagonizará junto a su esposo, Bill Clinton.

La pareja estará presente en el 20 aniversario del Clinton Presidential Center en Little Rock, Arkansas, el próximo 7 de diciembre, un evento que incluye la William J. Clinton Presidential Library and Museum.

Durante este evento, los Clinton compartirán reflexiones sobre su legado político y filantrópico, así como sobre el impacto de la Fundación Clinton y la Clinton School en el empoderamiento de nuevas generaciones de líderes.

El evento se centrará en cómo su trabajo ha contribuido a la paz, la prosperidad y el progreso tanto a nivel nacional como global.

BREAKING: Hillary Clinton is speculated to run for president in 2028. pic.twitter.com/I6HpSk729I

— Leading Report (@LeadingReport) November 28, 2024