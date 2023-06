Pese a que más de una vez tanto Rosie como Juan han salido a dar la cara y han aclarado que no tomaron ni un peso de las empresas de Jenni Rivera, Chiquis se ha encargado de seguirlos tachando de rateros, por lo que ella como Jacqie, Jenicka y Johnny se han visto distanciados del resto de la dinastía.

Hijos Jenni Rivera juntos. Las redes sociales cuentan con infinidades de cosas que dan de que hablar y no se diga cuando se trata de una de las familias más polémicas dentro del mundo del espectáculo, Los Rivera. A través de los artículos compartidos por MundoNow sus lectores han sido testigos de todo lo que acontece en la vida de esta dinastía.

Una serie de fotografías muestran los momentos que los hermanos Rivera compartieron en lo que fue un tributo a la fallecida Diva de la Banda o al menos así lo dejó saber Jacqie en la descripción de su publicación en Instagram, «Gracias a los muchachos de @bandamsoficial. Tremendo show y producción desde el principio al final y que hermoso homenaje para nuestra madre @jennirivera. Me quede sin palabras. Gracias de nuevo por su atención».

Así fue la inesperada reacción de los internautas

La reacción inmediata por parte de los usuarios internautas no tardó en aparecer dentro de la caja de comentarios, «¡Jacqie debería haber cantado!», «Me gusta Chiquis y la aplaudo pero la niña no sabe cantar nada», «A través de ustedes su mami sigue con nosotros y no la olvidaremos «, «Muy Genial», «Me encantó verlos», «Yo estuve ahí», compartieron algunos internautas.

«Fue mágico momento cuando le hicieron el homenaje a la Gran Señora», «Amo a Jenni por siempre», «Las hermanas más lindas», «Tan hermosa, tu mamá estaría tan ORGULLOSA de todos ustedes», fueron algunos otros comentarios realizados tras ver a los hijos de Jenni Rivera juntos. PARA VER LAS FOTOS Y VIDEOS DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Hijos Jenni Rivera juntos.