Reviven polémica entre Gustavo Ángel y Priscila

¿Rompió un compromiso?

Jackeline Arroyo, declaró al programa ‘Hoy’ que Priscila solía aconsejarla señalando que Gustavo Ángel ‘no era una buena persona’.

«Ella me decía: ‘No le hagas caso, él no es buena persona’… y después resultó que no andaba con él», reveló Arroyo al programa y citó Milenio.

Pero no fue el único comentario que ofreció en su contra, sino que llegó a señalar que no estaba saliendo con él, mientras estaba con ella.

«Sí me dolió la mentira, la burla, porque no estuvimos dos día, fueron dos años», declaró la actriz de Televisa al programa matutino.