Fue en su cuenta de Instagram , donde el Grupo Bronco compartió una triste noticia, donde confirman la muerte de un querido colega. En la publicación se puede ver un emotivo mensaje de despedida para el occiso y lanzan sus condolencias para los familiares afectados por esta sensible muerte.

Hasta el momento no ha revelado las verdaderas causas de la muerte del músico quien lamentablemente perdió la vida este jueves 23 de febrero. Sin embargo, el post recibió varios mensajes de apoyo por parte de los conocidos y seguidores del occiso y lamentaron lo sucedido.

La muerte de Choche

La muerte de uno de los integrantes más queridos fue la de Chocheman, quien luego de haber mostrado una mejoría después de haber sido hospitalizado por la cirrosis que padecía, fue dado de alta, pero a los pocos días fue encontrado sin vida sentado en un sillón. Su hermano Javier, quien fuera guitarrista de Bronco, reveló que el corazón de José Luis simplemente se detuvo.

"Lo trataron de revivir, pero no alcanzaron. Yo vivo muy lejos de aquí, cuando llegué ya no se movía, no se pudo hacer nada, ya había fallecido entre las 8:30 y 9 de la mañana", expresó Javier. A Choche le sobrevivieron su esposa Mariana Cazas y sus hijos José Luis, Aarón y Arturo, así como tres nietos y 11 hermanos.