Esto provocó la molestia de los internautas que de inmediato reaccionaron: “Pero después se enojan si hablamos español en Estados Unidos”, “Imagínense la señora vendiendo tacos de canasta y gritando: “tacous, tacous of basket tacooous””, “Y porque él no habla español si es el segundo idioma más hablado en USA”, fueron algunos comentarios. Archivado como: Gringo queja México inglés

“Recién fui a la Ciudad de México y la gente ahí no hablaba nada de inglés. Pensarías que con todo el turismo eso sería lo primero que hacen, pero no. Hasta en los restaurantes todos los menús estaban en español. Tuve que usar aplicaciones para traducir todo. Me gusta México, pero tienen que mejorar eso”, dice en el video.

Le dan su merecido

Por su parte el tiktoker decidió responderle hablando en español, según sus palabras para generarle más molestia al gringo que fue a vacacionar a México. Rápidamente, juzgó al protagonista del video y le respondió de una manera que pocos creían que lo haría.

“¿Cómo vas a ir a otro país exigiendo que hablen tu idioma? Es como que yo vaya a Japón y me moleste porque no me entienden. Uno como turista debe adecuarse al país que visita. No vayas a otro país esperando a que ellos cambien todo sólo para complacerte a ti”, dijo él tiktoker. Archivado como: Gringo queja México inglés