¿Qué es el genero no binario?

De acuerdo con El Financiero, “se designa a las identidades de género que se reconocen con aspectos femeninos y masculinos, no son hombres o mujeres. Además, las personas que se identifican como no binarias, usan pronombres neutros, y piden que se les identifique como tal. Por ejemplo, ‘elle’.”

Al respecto, Hola amigue, un colectivo mexicano, explica que las personas no binarias no deben tener siempre un aspecto andrógino, sino que viven fuera de ser hombre o mujer, de lo masculino y lo femenino. El Día Internacional de la Visibilidad No Binaria se celebra el 14 de julio. ARCHIVADO DE: Género no binario