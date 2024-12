¡Explosiva pelea! Gaby Spanic y Catherine Siachoque desatan su conflicto en vivo

Según Gaby Spanic , Siachoque le habría pedido que se quitara los tacones y habría hablado con los productores para que no le pusieran la luz favorecedora en cámara.

Durante la emisión, Spanic y Siachoque no dudaron en enfrentarse y decirse las verdades a la cara, mientras recordaban sus diferencias de trabajo en la telenovela La venganza (2002) y más tarde en Tierra de pasiones.

Sin embargo, Spanic defendió su postura, argumentando que conocía de iluminación debido a su experiencia en Colombia y que todo lo que hacía era en función de que las escenas no la perjudicaran.

“No Gaby. Tú eras, y eso lo sabe todo el crew, que te parabas y con tu mano decías ‘esa luz no debe ir acá, esa luz tampoco debe ir allá’ y las cambiabas ante todo un crew”, señaló la colombiana.

«Me mandaste a quitar los tacones y hablaste con los productores para que no me pusieran la luz bonita, que si el filtro», le reprochó.

Conflicto de exclusividad: Spanic y Catherine Siachoque se enfrentan por su comportamiento en Telemundo

Las tensiones aumentaron cuando Gaby Spanic le recordó a Siachoque que nunca tuvo exclusividad en Telemundo, lo que la colombiana atribuyó a su ética profesional.

“Vengo del teatro por eso estoy en televisión parada porque resulta que detrás de cámaras yo tengo un buen comportamiento, llego temprano y no hago esperar a la gente durante toda una mañana”, explicó Siachoque.

No obstante, Gaby Spanic no estuvo de acuerdo y replicó que su compañera nunca había tenido exclusividad porque la producción no confiaba en ella, e incluso afirmó que la relación laboral de Siachoque con los productores era algo que perjudicaba a todos los involucrados.

El momento más tenso de la discusión llegó cuando Spanic acusó a Siachoque de desestabilizarla en las grabaciones, citando el comportamiento de la colombiana detrás de las cámaras durante las escenas de llanto.