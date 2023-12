¿Francisca Lachapel se divorcia? Así surgió el rumor

Como ambos son cristianos, fue muy difícil para los dos tomar la decisión de divorciarse. Cuando recordaba esto, Francisca no podía evitar llorar.

Contrario a lo que se pensaría, él no era un hombre celoso, incluso se desempeñó como su manager luego de ganar un reality show de belleza.

La también comediante, originaria de República Dominicana, quería tener tres hijas con él. No obstante, no pudo ser posible.

El último día del 2019, la conductora de televisión y ex reina de belleza unió su vida a la del empresario italiano Francesco Zampogna.

«Tú te desubicas, no sabes qué hacer, es muy difícil, pero al final uno tiene que hacer lo que su corazón le diga», finalizó.

Siguió usando el apellido de su ex esposo

A muchos tomó por sorpresa el hecho de que, a pesar de haberse divorciado, Francisca siguiera usando el apellido Lachapel.

Incluso, al día de hoy, muchas personas asocian de esta manera a la conductora a pesar de ya estar casada con Francesco Zampogna.

En la charla que tuvo con Jomari Goyso, aseguró que no le guardaba ningún rencor a su exesposo, ¿será que dice la verdad?

«Aquí no hay culpables, no hay terceras personas, no hay enemistad», comentó la presentadora de Despierta América.